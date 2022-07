ONE PIECE, anche Shanks entra in gioco: ecco il nuovo obiettivo dell'imperatore

Gli imperatori sono gli individui più forti dei mari, tolti i pezzi grossi del Governo Mondiale e della Marina. Il One Piece, il misterioso tesoro che Joy Boy ha lasciato su Laugh Tale e che Gol D. Roger ha trovato, sembrava l'obiettivo di tutti. Tutti tranne uno, Shanks il Rosso, che già una volta ha rinunciato a vederlo.

Shanks è tornato in ONE PIECE 1054, con un momento dedicato a lui e alla sua ciurma. L'imperatore aveva la possibilità di vedere Rufy che è diventato uno degli Yonko, quindi un suo pari. Ripensando al passato, Shanks però decide di non vedere il ragazzo, nonostante la sua ciurma insistesse molto. Al contrario, vuole allontanarsi da quella terra per tornare nei suoi territori. Ma, prima di andarsene, rivela una cosa al suo fido compagno Benn Beckman.

Anche Shanks inizierà a lottare per il One Piece. L'imperatore sembra essersi deciso a entrare in gioco, come se finora avesse avuto ben altri obiettivi. Non è noto però a che punto sia la sua ricerca, se per caso ha in possesso tutte le mappe dei Road Poneglyph grazie ai suoi vecchi viaggi con Roger oppure no. Sta di fatto che adesso Rufy ha un altro potentissimo avversario da superare prima di diventare il nuovo Re dei Pirati.