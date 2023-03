ONE PIECE: Shanks è più forte di Big Mom e Kaido? La situazione dopo gli ultimi eventi

Fino ad alcuni anni fa, quando Rufy e gli altri avevano appena messo piede nel Nuovo Mondo, superando le insidie dell'isola degli Uomini Pesce, i quattro imperatori sembravano inarrivabili. Big Mom, Barbanera, Shanks e Kaido erano tutti nemici poderosi che non potevano essere sconfitti dai protagonisti di ONE PIECE, ma ultimamente tutto è cambiato.

Whole Cake Island e Wano hanno sconvolto questa concezione per cui le nuove leve non potevano affrontare i pirati più potenti dei mari e che governavano con il pugno di ferro e la ferocia da anni. ONE PIECE ha mostrato sia la sconfitta di Kaido, per mano di Rufy, che di Big Mom, per mano di Trafalgar Law e Eustass Kidd. I capitani si sono dati da fare e così si è entrati nell'era dei nuovi quattro imperatori: Barbanera, Rufy, Buggy e Shanks. Quest'ultimo in particolare è l'unico rimasto della vecchia era. Tuttavia, il rosso sembrava leggermente inferiore ai rivali in quanto a forza personale.

Il capitolo 1079 di ONE PIECE però ha sconvolto questo paradigma: con praticamente un solo colpo, Shanks ha sconfitto Kidd e Killer, quando il primo invece era riuscito a resistere a Big Mom, anche se con l'aiuto di Law. La differenza di potenza è stata abissale e ciò quindi fa sorgere una domanda: Shanks è più forte di Big Mom e Kaido?

Per una proprietà transitiva, dove Kidd ha sconfitto Big Mom anche se con aiuti ma ha perso rovinosamente contro lo spadaccino, sembrerebbe di sì. Tuttavia, va valutata anche la situazione in questione. A Onigashima, Kidd ha avuto modo di prepararsi e di combattere in un campo esteso, mentre al largo di Elbaf la giovane Supernova è stato colto di sorpresa mentre preparava il suo attacco, facendosi trovare con tanti punti deboli allo scoperto.

Tuttavia, la forza espressa da Shanks fa comunque rivalutare la sua vera abilità ed è senza dubbio possibile pensare che Shanks sia forte quanto Big Mom. Se con l'imperatrice c'è una situazione di parità, invece, con Kaido potrebbe essere quest'ultimo a essere ancora superiore, dato che a Wano il drago non ha combattuto sempre al massimo e tra altri interventi, battaglie precedenti, intromissioni e molto altro ancora, ha avuto diverse situazioni sfavorevoli.

E voi cosa ne pensate della forza dimostrata da Shanks?