ONE PIECE: Shanks e Gildarts di Fairy Tail sono al centro di una clamorosa teoria

ONE PIECE e Fairy Tail sono due delle opere di maggior successo nel panorama degli shonen. Sebbene siano ambientati in contesti completamente differenti, alcuni fan credono che i due universi siano in qualche modo collegati. A dare adito a questa teoria è l'incredibile somiglianza tra Shanks e Gildarts.

A prima vista, i design dei due personaggi sembrano praticamente identici. Entrambi hanno capelli ondulati rossi, barba, mantello e, cosa più importante, entrambi portano sul corpo i segni delle proprie battaglie. Shanks ha perso il braccio sinistro per salvare la vita a Rufy, mentre Gildarts ha perso entrambi gli arti della parte sinistra dopo un'incredibile battaglia.

Oltre alle somiglianze estetiche, i due personaggi condividono una personalità piuttosto simile. Entrambi sono pacati, ma quando si tratta di combattere sfoderano il loro fuoco interiore. Shanks e Gildarts sono due leader, rispettati da tutti per la loro spaventosa potenza. Inoltre, i due vestono il ruolo di mentore per i protagonisti dei rispettivi franchise.



Viste queste somiglianze, alcuni fan hanno speculato sul rapporto tra Eiichiro Oda e Hiro Mashima, rispettivamente autori di ONE PIECE e Fairy Tail. Stando alle teorie complottistiche, Hiro Mashima avrebbe copiato spudoratamente il lavoro di Oda. Gildarts ha infatti debuttato nel 2009, mentre Shanks è stato presentato nel primo capitolo di ONE PIECE, datato 1997.

I due mangaka hanno stili artistici piuttosto simili e questo ulteriore dettaglio avrebbe convinto i fan del fatto che i due siano fratelli o addirittura la stessa persona. Quest'ultima teoria, però, sarebbe da scartare, visti i rigorosi programmi di pubblicazione a cui i due sono sottoposti.

Un altro rumor emerso in rete, il più probabile, suggerisce che Mashima fosse l'assistente di Oda, quindi tutte queste somiglianze non sono altro che un tributo al suo ex mentore. Tuttavia, l'editor di Mashima ha negato questa ipotesi ed ha affermato che il creatore di Fairy Tail non ha mai lavorato come assistente per altri mangaka. L'editore, inoltre, ha svelato la verità dietro tutte le somiglianze tra Oda e Mashima: i due hanno sempre dichiarato pubblicamente che la loro fonte d'ispirazione è Akira Toriyama, creatore di Dragon Ball.