ONE PIECE: Shanks morirà prima della fine del manga?

Nel corso di ONE PIECE, Eiichiro Oda ha ucciso vari personaggi, anche se la maggior parte tramite flashback. Ora che le cose si stanno facendo più intense e il manga sta raggiungendo il finale, potrebbero esserci altre vittime illustri. Kaido potrebbe morire alla fine di Wano, altri personaggi nella saga successiva.

Tra i papabili morti del mondo di ONE PIECE c'è anche Shanks il Rosso. L'imperatore sembra essere l'unico dei quattro che non sfiderà Rufy, sia per amicizia e affetto che per caratteristiche delle ciurme. Il suo ruolo è ancora un mistero, oscurato ancora di più dal suo incontro con i capi del Governo Mondiale, i Cinque Astri di Saggezza.

Ma la sua presenza nel mondo di ONE PIECE a fine manga sembra quasi superflua e, inoltre, sembra avere ancora qualcosa da dire. È a conoscenza di qualcosa che riguarda Barbanera e proprio per questo potrebbe attaccarlo, magari per fermare una delle scorribande di Marshall D. Teach verso un luogo particolare. Lo scontro in questione potrebbe portare alla morte di Shanks e di alcuni membri della sua ciurma, cementando l'inimicizia di Rufy.

Voi pensate che Shanks morirà entro la fine di ONE PIECE oppure sopravvivrà e magari accompagnerà anche Rufy a Laugh Tale? Fatecelo sapere nei commenti.