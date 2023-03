ONE PIECE: Shanks il Rosso è destinato alla sconfitta?

I prossimi capitoli di ONE PIECE regaleranno ai lettori quella che probabilmente sarà una delle battaglie più entusiasmanti di tutta l'opera. Dopo il trionfio di Wano, Eustass Capitano Kidd è deciso a ottenere i restanti Road Poneglyph, necessari per raggiungere Laugh Tale, e rivendicare per sé il titolo di Yonko.

In rotta verso l'isola dei giganti Elbaf, Kidd si troverà faccia a faccia con Shanks il Rosso, già informato del suo arrivo. Quello tra loro sarà il secondo incontro, anche se in realtà la prima volta Kidd non riuscì nemmeno ad avvicinarsi all'Imperatore. Fu infatti il vice Benn Beckman a tagliare il braccio di Kidd.

Secondo alcune teorie elaborate dal fandom di ONE PIECE, il destino della battaglia tra Kidd e Shanks sarebbe già scritto. I vecchi Imperatori finora sono stati sconfitti per lasciare spazio alla nuova generazione, ma andrà davvero così anche questa volta?

Kidd è incredibilmente migliorato in seguito alla battaglia con Big Mom e Kaido, ma lo scontro con Shanks sarà tutt'altra questione. Il Rosso è uno dei personaggi più forti di tutta l'opera, temuto dagli Ammiragli della Marina e da pirati del calibro di Barbabianca e Mihawk. La community è dunque convinta che Shanks dominerà senza troppi problemi la Supernova della Peggior Generazione, che al massimo potrebbe sconfiggere Beckman.

I fan hanno inoltre notato un piccolo dettaglio che quando si parla di Eiichiro Oda non dovrebbe sfuggire. Il 9 marzo Shanks festeggerà il suo compleanno, mentre l'uscita di ONE PIECE capitolo 1077 è programmata per il 12 marzo. Che la vittoria sia il miglior modo per festeggiare il compleanno di Shanks?