ONE PIECE: Shanks il Rosso diventa reale grazie al cosplay di Taryn

Con l'imminente fine della Saga di Wano, la trama di ONE PIECE focalizzerà a breve le sue attenzioni sugli Imperatori attualmente ai margini della narrazione: Shanks il Rosso e Barbanera. Uno dei due, tuttavia, sarà a breve protagonista di un film dedicato, il prossimo ispirato alla saga di Eiichiro Oda.

Si intitolerà ONE PIECE RED il film che arriverà ad agosto 2022 e che, in qualche modo, punterà i riflettori proprio su uno degli ex componenti della ciurma di Gol D. Roger, Shanks. Pellicola che, inoltre, arriverà anche nel nostro Paese grazie ad Anime Factory che ha acquistato i diritti per una distribuzione italiana del lungometraggio.

Proprio in onore all'Imperatore sopracitato, l'artista conosciuto come Taryn ha voluto dedicare al pirata uno straordinario cosplay, lo stesso che potete ammirare tra gli allegati in calce alla notizia. La sua incredibile interpretazione personale ha riscosso un notevole clamore all'interno della community, merito di una grande fedeltà al personaggio originale e ad una ricercata attenzione ai dettagli.

Prima di salutarvi, che ne dite di dare un'occhiata a questa illustrazione che ritrae Shanks il Rosso nella realtà? E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay, vi piace il lavoro di Taryn? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.