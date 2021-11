ONE PIECE: Shanks il Rosso a sesso invertito grazie al cosplay di Kumi

Ancora tante rivelazioni attendono di trovare una risposta in ONE PIECE, tutti segreti che Eiichiro Oda sta svelando col contagocce in vista delle prossime saghe che si preannunciano davvero ricche di colpi di scena. Molti retroscena, inoltre, toccheranno Shanks il Rosso, uno dei 4 Imperatori dell'opera.

Seppur con un braccio solo, decisione dettata tra l'altro per esigenze di serializzazione del manga di ONE PIECE, Shanks resta ancora oggi un pirata potente e i cui poteri sono ancora in larga parte un mistero. Non c'è da stupirsi, dunque, che il noto imperatore possa avere un ruolo di primo ordine nel prossimo arco narrativo che dovrebbe rivelarsi particolarmente coinvolgente.

Il capitano dei Pirati del Rosso, inoltre, per via di questo alone di mistero è uno dei personaggi più apprezzati del franchise al punto tale che non mancano manifestazioni di creatività a lui dedicate da parte della community. L'ultimo dei quali, a tal proposito, è un geniale cosplay a cura di Kumi, una talentuosa cosplayer da oltre 25mila follower su Instagram, che ha provato a reinterpretare il mitico personaggio a sesso invertito. Ad ogni modo, potete dare un'occhiata alla sua interpretazione personale tra gli allegati in calce alla notizia.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay genderbend, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.