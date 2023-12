ONE PIECE, lo scontro Shanks vs. Barbanera è spettacolare in una clip fanmade

In rete è diventato virale un fantastico cortometraggio animato prodotto da un fan di One Piece, che dà vita a un combattimento tra due dei personaggi più potenti della saga di Eiichiro Oda. Se non avete ancora avuto modo di ammirarlo vi invitiamo a dargli un'occhiata, nella speranza che possa entusiasmarvi.

La serie di Oda è piena di scontri mozzafiato, e il recente combattimento tra Rufy e Kaido in One Piece non fa che confermarlo. Ma si sa, anche i fan si divertono a (ri)creare le loro battaglie preferite dando vita a artwork, fanfiction e fan anime.

Nel caso dell'artista Meme Duka, la scelta è ricaduta proprio su quest'ultima modalità espressiva. Il ragazzo ha prodotto un fantastico fan anime che mostra un momento ben preciso della saga. Il cortometraggio animato mostra i due Imperatori del Mare Shanks e Barbanera impegnati in uno scontro e ormai allo stremo delle forze. Tuttavia, il mentore di Rufy ha ancora un asso nella manica e utilizza l'Haki del Re Conquistatore, mettendo Barbanera in seria difficoltà. In fan anime non rivela se il malvagio pirata riesce a resistere all'attacco di Shanks, e si conclude lasciando il finale all'immaginazione dello spettatore.

Attualmente, l'anime originale sta concludendo la saga di Wano. Nell'ultimo episodio è stato rivelato a quanto ammontano le taglie dei Cappelli di Paglia in One Piece. La serie si sta infatti dirigendo verso il suo arco finale, e i fan non stanno più nella pelle al pensiero di vedere sul piccolo schermo le nuove avventure di Rufy e della sua ciurma.