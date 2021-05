ONE PIECE: Shawn Conrad racconta la creazione dell'iconico rap della 4Kids

ONE PIECE è sicuramente una delle serie anime più amate e seguite del settore, e a contribuire all'immenso successo ottenuto negli Stati Uniti è stata un'iconica theme song commissionata dalla 4Kids e composta da Shawn Freshco Conrad. Proprio l'autore originale ha spiegato i retroscena della composizione in un recente video caricato su YouTube.

Shawn Conrad ha iniziato la sua carriera musicale con il nome di Freshco, e collaborando al fianco di grandi artisti come Jay Z e Notorious B.I.G., e nonostante la fama che stava ottenendo decise che era il giunto il momento di cambiare, e trovare un lavoro più stabile, e divenne un ingegnere del suono, prima di cogliere al volo l'opportunità di lavorare per la 4Kids, oggi 4Licensing Corporation.

Come ammette però nel video, che trovate in cima alla pagina, Conrad inizialmente non voleva presentarsi al colloquio, soprattutto perché non conosceva nessuno degli show che venivano prodotti dall'azienda. Finito l'incontro a Shawn venne dato un documento che riassumeva tutti i tratti caratteristici dei personaggi principali, le loro abilità, e i rispettivi ruoli all'interno dell'equipaggio di Luffy, tutte informazioni e dettagli attorno ai quali l'artista ha saputo costruire la famosa sigla.

Tra i vari aneddoti raccontati nel video, Conrad ha detto che lo "Yo" iniziale è stata una sua idea, derivata dalla volontà di rendere il risultato finale più vicino a ciò che aveva prodotto in precedenza. Ricordiamo che un meme ha portato i protagonisti di ONE PIECE nell'universo di Invincible, e vi lasciamo scoprire quanto è alto Barbabianca, il possente Imperatore morto a Marineford.