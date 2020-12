ONE PIECE: Shonen Jump rende gratuiti 10 capitoli per un periodo limitato

ONE PIECE è sempre più vicina alla pubblicazione del capitolo 1000, prevista per il 3 gennaio 2021, e per celebrare questo incredibile traguardo la casa editrice Shueisha ha reso gratuiti per un tempo limitato dieci capitoli che hanno segnato profondamente le avventure di Monkey D. Luffy, e che hanno fatto emozionare gli appassionati.

Si tratta dei capitoli che vanno dal 574 al 584, in cui Luffy si reca a Marineford per salvare suo fratello Portuguese D. Ace. È un evento che ha cambiato per sempre l'epopea piratesca di Eiichiro Oda, non solo per la commovente scena della morte di Ace, che ha deciso di sacrificarsi per proteggere il suo fratello da un attacco diretto di Akainu, ma anche perché la conclusione di Marineford, ha mostrato anche la morte di un altro personaggio fondamentale, Edward Newgate, ovvero l'Imperatore Barbabianca.

La morte di Ace rimane uno dei momenti più intensi e commoventi di ONE PIECE, il volto distrutto e paralizzato di Luffy di fronte al corpo del fratello, mentre l'ultimo frammento della vivre card di Ace brucia, sono tavole indimenticabili, rese uniche solo dallo stile del maestro Oda. Per celebrare quindi l'avvicinarsi del capitolo 1000, come potete vedere dal post in calce, sono stati resi gratuiti i capitoli in questione, per il periodo di una settimana.

Ricordiamo che i Mugiwara sono stati illustrati dagli autori di Naruto e The Promised Neverland, e vi lasciamo all'annuncio di un capitolo speciale di ONE PIECE con tutti gli eroi di Shonen Jump.