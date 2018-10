ONE PIECE, Shonen Jump sottolinea il cambiamento di Monkey D. Luffy

Durante la lunga serializzazione di ONE PIECE, il protagonista Monkey D. Luffy ha dovuto affrontare una lunga serie di nemici di ogni tipo, spesso dotati di poteri sovrannaturali, e ha continuamente rischiato la propria via pur di salvare i propri amici. Come risultato, il ragazzo di gomma ha sviluppato un fisico invidiabile...

Come dimostrato dalla copertina a colori del più recente numero del magazine nipponico Weekly Shonen Jump (che potrete consultare in calce all’articolo), l’esile protagonista di ONE PIECE che caratterizzava la prima parte del manga ha da tempo ceduto il posto ad un guerriero piuttosto nerboruto.



Nell’immagine, Luffy è immortalato accanto al compagno Roronoa Zoro, ed entrambi impugnano una delle spade appartenenti alla leggendaria serie di “Kitetsu”: una manciata di lame maledette, che si dice portino alla morte chiunque ne faccia uso! Alle loro spalle, invece, si erge il potentissimo Kaido, ossia uno dei Quattro Imperatori del Nuovo Mondo di ONE PIECE.



Come i fan sapranno, il prossimo avversario dei Pirati di Cappello di Paglia sarà proprio l’imperatore: un nemico contro cui il Monkey D. Luffy mingherlino dei primi capitoli sarebbe durato a malapena qualche secondo, ma che probabilmente, in un modo o nell’altro, verrà invece abbattuto dalla recente alleanza fra pirati, Visoni, ninja e samurai.

In attesa di poter ammirare questo epico scontro, cosa ne pensate del rinnovato e muscoloso aspetto di Luffy? Soprattutto, secondo voi quanto ancora potrà trasportare la Nidai Kitetsu senza pagarne le conseguenze?