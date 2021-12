ONE PIECE, show in Francia: la lunghissima folla in coda per il volume 100

L'uscita del volume 100 di ONE PIECE è stato un traguardo memorabile per uno dei manga più proliferi della storia editoriale giapponese, ma anche un'impresa quella di Eiichiro Oda che è riuscito a mantenere costantemente al vertice l'asticella di una narrazione ricca di sottotrame e di dettagli.

Solo nella giornata di ieri Star Comics ha infine svelato la data d'uscita tutta italiana del volume 100 di ONE PIECE che compirà il suo debutto ad aprile 2022, ovvero durante la nuova edizione del Napoli Comicon. Le cose sono andate diversamente in Francia, dove il manga è licenziato dalla casa editrice Glénat Manga.

Il nuovo e attesissimo tankobon, infatti, ha compiuto il suo debutto in Francia nella giornata di oggi e la gente è accorsa in gran numero per accaparrarsi la collector edition rilasciata dall'editore per l'occasione. In rete è diventato virale un video girato a Lille di una lunghissima coda all'esterno di una fumetteria in attesa di poter acquistare il numero in questione in prima edizione e in formato speciale. Potete dare un'occhiata alla popolare clip tra gli allegati in calce alla notizia.

Secondo voi, invece, anche in Italia si emulerà una situazione simile? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.