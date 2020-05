ONE PIECE: il primo show musicale è stato posticipato

L'anime di ONE PIECE ha subito un rallentamento nella produzione e nella programmazione a causa del Coronavirus, così come tutta l'industria dell'animazione sta subendo gravi perdite. E sembra che la sfortuna continui a colpire il franchise di Eiichiro Oda, visto che anche lo Show Musicale dedicato ai Mugiwara è stato posticipato.

Annunciato poche settimane fa, lo spettacolo è il primo vero concerto dell'opera, nel quale un'orchestra alquanto importante in Giappone, la Tokyo Philharmonic Orchestra, riprodurrà le colonne sonore più significative e rievocative della serie.

Inizialmente previsto per giugno, lo stato d'emergenza dichiarato in Giappone, come anche nel resto del mondo, ha fatto si che tale iniziativa venisse spostata a data, purtroppo, ancora da definirsi. Non sono state definite in alcun modo le track che verranno riprodotte, e naturalmente nemmeno la durata del concerto, ma sicuramente dopo più di 900 episodi, sarà un'esperienza a dir poco memorabili per gli appassionati della serie.

Attualmente sia nel manga, arrivato al capitolo 978, che nella trasposizione animata, la ciurma di Luffy si trova nel Paese di Wa, dove devono fare i conti con le azioni dello shogun Orochi e soprattutto del terribile Kaido, uno degli Imperatori, capitano dei Pirati delle Cento Bestie, che sembra aver stretto una pericolosa alleanza con Big Mom, anch'essa imperatrice.