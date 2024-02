ONE PIECE, Shusui Vs. Enma: quale tra le due spade di Zoro è migliore?

Roronoa Zoro, il valoroso spadaccino di One Piece, è rinomato per la sua abilità con la tecnica a tre spade. Affinando questo stile sin dalla giovane età, Zoro ha conquistato la stima del mondo intero. Tra le sue spade più iconiche spiccano Enma e Shusui, sebbene solo la prima sia ancora in suo possesso.

Sebbene Zoro abbia dedicato molto tempo a Shusui in One Piece, ciò non implica necessariamente la sua superiorità rispetto ad Enma. La forza di una spada nel mondo creato da Oda dipende da due fattori: la sua classificazione e l'abilità del suo possessore.

Zoro utilizza le seguenti katane:

Wado Ichimonji: Una spada di alto livello tramandata a Zoro dal suo maestro, simbolo del suo legame con Kuina.

Una spada di alto livello tramandata a Zoro dal suo maestro, simbolo del suo legame con Kuina. Sandai Kitetsu: Una spada maledetta di grado inferiore, ma che Zoro mantiene per la sua unicità.

Una spada maledetta di grado inferiore, ma che Zoro mantiene per la sua unicità. Enma: Sostituta di Shusui, prosciuga l'Haki dell'armatura del possessore ma ne amplifica il potenziale in base alla sua forza.

Entrambe le spade sono classificate come katane di alto livello, ma con caratteristiche distinte: se Shusui aumenta enormemente la potenza e il danno distruttivo dell'attacco, Enma richiede un uso magistrale dell'Haki da parte di Zoro per sprigionare la sua vera forza e, considerando l'abilità di Zoro nel controllo dell'Haki, Enma potrebbe addirittura superare Shusui in termini di potenza.

Tuttavia, la collezione dello spadaccino dei Cappelli di Paglia non include ancora una spada di grado supremo. I fan ipotizzano che Enma sia una spada nera e che possa evolversi in una spada di grado supremo una volta risvegliata da Zoro. Qui potete trovare tutte le spade possedute da Zoro in One Piece.

Il viaggio di Zoro come spadaccino è costellato da sfide e continue evoluzioni. La sua collezione di spade ne è un riflesso, con Enma che rappresenta un passo fondamentale verso la realizzazione del suo sogno: diventare lo spadaccino più abile del mondo.