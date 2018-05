ONE PIECE si appresta a fare un grande annuncio quest'estate!

ONE PIECE è il manga dei record. In più di venti anni il successo della serie non ha fatto che crescere, e Eiichiro Oda è entrato di diritto nell'olimpo dei mangaka. Attualmente, ONE PIECE si trova agli inizi di un nuovo e importante arco narrativo, ma sembra che un grande annuncio verrà fatto quest'estate.

Recentemente, gli editor di ONE PIECE sono andati live su Twitter per parlare del futuro della serie creata da Eiichiro Oda. Durante il livestream, uno degli editor, Takuma Naito, ha rivelato un'importante anticipazione legata al titolo.

Grazie al traduttore Sandman AP, sappiamo che "Naito è molto impegnato in questi giorni per preparare qualcosa che riguarda ONE PIECE e che sarà annunciato intorno a Luglio". "Naito ha detto che i fan saranno davvero contenti di sentire la notizia".

Ulteriori informazioni non sono state date, ma il fatto che la notizia sia stata rivelata dallo stesso Naito suggerisce che questo grande annuncio riguardi il manga nello specifico. Come detto in apertura, ONE PIECE si trova agli inizi dell'arco narrativo del "Reverie", il vertice mondiale che si tiene una volta ogni quattro anni e che vede riunito il Governo al gran completo.

Una nuova guerra è alle porte, e il Reverie dovrebbe essere il palcoscenico in cui L'Armata Rivoluzionaria metterà in scena la sua mossa più audace: dichiarare guerra ai Draghi Celesti. Per quanto riguarda invece Rufy e compagni, i nostri Mugiwara dovrebbero finalmente ricongiungersi nel Wano Country, paese sotto l'egemonia dell'Imperatore Kaido delle Cento Bestie.

Dopo gli eventi di Whole Cake Island, la taglia sulla testa di Rufy ha raggiunto il miliardo e mezzo di Berry, taglia che gli è valsa il titolo ufficioso di Quinto Imperatore. Non è ancora chiaro se durante questo nuovo arco narrativo vedremo la ciurma di Cappello di Paglia (anche solo durante la loro navigazione verso Wano), ma è certo che gli eventi che prenderanno piede durante il Reverie cambieranno per sempre gli stalli di potere di ONE PIECE.