ONE PIECE: la sicurezza dell'Ammiraglio Ryokugyu nella figure di Black Studio

La devastante guerra per la supremazia innescata a Marineford da Barbabianca per salvare Ace, e il successivo salto temporale di ONE PIECE, hanno portato a cambiamenti tra le più alte cariche della Marina. Oltre ad Akazuki, ora il Grand Ammiraglio Sakazuki, si è infatti aggiunto un nuovo Ammiraglio: Ryokugyu.

Apparso per la prima volta nel flashback raccontato nel capitolo 801, Aramaki si è dimostrato da subito un personaggio dalla forte personalità, capace di tenere testa ai suoi colleghi così come ad avversari del calibro di King e Queen. Per quanto appaia sempre rilassato, infatti, sul campo di battaglia viene addirittura paragonato a Fujitora da Do Flamingo, e per far valere i suoi valori e contrastare ciò che reputa dannoso per la Marina ha dato sfoggio in varie occasioni degli straordinari poteri derivanti dal frutto Mori Mori.

In attesa di scoprire quale ruolo andrà a ricoprire nella saga conclusiva della serie, dopo la sua ritirata dalle coste di Wano per aver avvertito la presenza dell’Imperatore Shanks, gli artisti di Black Studio hanno presentato la figure da collezione che potete vedere in fondo alla pagina. Alta 27 centimetri, la statuetta appare fedele al design originale dell’Ammiraglio, col colore verde predominante, e con un’attenzione particolare a ricreare la posa della sua prima apparizione nel manga.

In arrivo tra la fine del 2023 e i primi mesi del 2024, la figure presenta anche dei pezzi intercambiabili, come le radici generate dalla mano sinistra. Per chi volesse aggiungere la statua alla propria collezione è già possibile prenotarla al prezzo di 190 euro. Per finire, vi lasciamo ai poteri dei Cinque Astri disegnati da un fan, e a un bel cosplay italiano di Yamato.