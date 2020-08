ONE PIECE: la sigla 23 spoilera ai fan uno scontro sensazionale ed epocale

I giapponesi molto spesso non si frenano con gli spoiler. È prassi comune infatti inserire nei trailer dei lungometraggi scene che anticipano tanti dei contenuti (talvolta anche tutti) che saranno presentati. Spesso queste scelte avvengono anche per le opening delle serie animate, come hanno potuto constatare i fan di ONE PIECE negli ultimi giorni.

Con gli ultimi episodi è arrivata la 23esima sigla di ONE PIECE, Dreamin' On. Toei Animation non si è trattenuta quando ha deciso di preparare il video per questa opening, dato che in tanti hanno riscontrato la presenza di spoiler anche importanti. Dall'incontro tra Sanji e Zoro a un traditore importante e che potrebbe avere molto da dire in futuro, c'è stata anche una scena che ha sconvolto gli spettatori dell'anime.

Anche se per pochi istanti, la sigla di ONE PIECE ci fa sapere che vedremo Gol D. Roger e Barbabianca, per di più uno contro l'altro in uno scontro epoclae. A metà della sigla infatti il Re dei Pirati incrocerà la sua spada con la naginata di un Edward Newgate ancora giovane e biondo, anche se con già i caratteristici baffi bianchi. L'esplorazione del passato del mondo di ONE PIECE è quindi vicino anche per chi segue esclusivamente l'anime.