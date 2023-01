ONE PIECE: Silvers Rayleigh entra in azione nella figure di WX Studio

Silvers Rayleigh si è rivelato sin dalla sua prima apparizione, nel capitolo 19 del manga di ONE PIECE, un pirata molto potente e abile. Mentore di Monkey D. Luffy nel corso dei due anni di time skip dopo gli eventi di Marineford, Rayleigh è stato un alleato prezioso dei Mugiwara, ed è tornato in una nuova figure da collezione targata WX Studio.

Aspettando di vedere se anche nel corso della saga conclusiva del manga Rayleigh giocherà un ruolo marginale o rilevante, magari prestando nuovamente aiuto al suo pupillo e compagni, gli artisti dello studio hanno infatti deciso di dedicargli una nuova statua da collezione. Nelle immagini del prodotto, presenti in fondo alla pagina, la figure appare abbastanza semplice ma allo stesso tempo molto dettagliata. Ryaleigh è pronto ad entrare in azione sfruttando la sua katana, classificata come meito, ovvero spada famosa o eccellente.

Attorno al pirata si forma un’aura che manifesta la sua incredibile abilità da spadaccino, e a dare l’effetto di spostamento dell’aria è il mantello, realizzato con molta cura. In arrivo tra il secondo e il terzo trimestre del 2023, la figure è alta 36 centimetri ed è già prenotabile al prezzo di 260 euro. Fateci sapere cosa ne pensate nella sezione riservata ai commenti.

Per concludere ricordiamo che ONE PIECE 1072 arriverà su MangaPlus domenica 22 gennaio 2023, e vi lasciamo ad un fantastico artwork che mostra come sarebbero i Frutti del Diavolo nella realtà.