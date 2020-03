ONE PIECE: un singolare dettaglio svela la nuova taglia di Capone

Eiichiro Oda non è per nulla nuovo a celare dettagli misteriosi all'interno dei propri capitoli di ONE PIECE, e non è un caso che vengano scoperti di tanto in tanto dai fan. La saga di Whole Cake Island ha favorito il successo di diversi pirati che si sono visti innalzare la propria taglia, merito dell'avanzata della ciurma di Cappello di Paglia.

Mentre il capitolo 973 si concentra ancora sul Wano Kuni, in rete alcuni appassionati del capolavoro di Oda sensei ne hanno approfittato per ripassare gli ultimi avvenimenti della storia. Uno di essi, un certo Zephys, ha notato un curioso dettaglio in merito alla taglia di Capone Bege. Sappiamo infatti, che precedentemente alla saga di Whole Cake Island la sua testa aveva un valore di 300 milioni di Berry.

Dopo gli eventi sconvolgenti innalzati dai Mugiwara molte taglie hanno ricevuto un busco rialzo e il capitano dei Pirati Firetank non ha fatto eccezione. A svelare la nuova cifra è una piccolissima immagina presente in una tavola, osservabile solo con un occhio attento, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, che ritrae Capone con una taglia di 350 milioni di Berry, ben 50 milioni in più dopo l'ultimo arco narrativo.

Un piccolo dettaglio ma che sancisce nuovamente quella dote di Eiichiro Oda nel nascondere elementi potenzialmente preziosi all'interno dei propri capitoli, difficilmente individuabili a una prima lettura. Ad ogni modo, prima di immergerci nel nuovo capitolo di ONE PIECE, recuperiamo gli ultimi avvenimenti della storia di Oden.