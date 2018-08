ONE PIECE: la situazione inizia a farsi interessante nei primi spoiler del capitolo 915!

Puntuali come un orologio, ecco spuntare in rete i primi spoiler del nuovo capitolo di ONE PIECE, il 915. Lo scorso capitolo si era concluso con Rufy e Zoro intenzionati a recuperare O-tama dalle grinfie degli uomini di Kaido, finale che ha visto anche l'atteso ritorno in scena di un personaggio assente da tempo nel manga.

Il capitolo 915 di ONE PIECE uscirà ufficialmente Lunedì tra le pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha, ma come ogni giovedì, in rete sono apparse le prime descrizioni del nuovo capitolo. Potete trovare gli spoiler tradotti di seguito:

"ONE PIECE Chapter 915 Titolo: 'Boluo Town'

Cover page "In pensione dalla pirateria - artigiano di articoli tinti Bellamy"

Nella città di Boluo, c'è un torneo di sumo in corso.

Urashima sta mangiando all'interno di una tavola calda con un Gifter, Mouseman, un utilizzatore di un mouse SMILE.

Quando Urashima menziona come vuole fare sua O-kiku, Mouseman gli consiglia di portarla via con la forza come suo diritto di discendente di un samurai.

Un compiaciuto Urashima butta via il suo cibo a terra. Si precipita precipitosamente dal proprietario del locale e chiede: 'Adoro i tanuki, quindi prepara un piatto dei tanuki che possiedi come animali domestici!'

O-Tama viene portata in una certa residenza. All'interno c'è un pezzo grosso, Holdem, un utilizzatore di un lion SMILE.

Sul suo stomaco c'è una faccia di leone e frequentemente, sia il leone che Holdem, ruggiscono.

Holdem ha rapito O-tama a causa delle capacità di quest'ultima. Holdem, che è interessato all'abilità di domare gli animali, ordina a un subalterno di pizzicarle la guancia.

Rufy e gli altri sono arrivati ​​al cancello principale della città di Boluo.

Rufy urla a voce alta che sono qui per salvare O-tama, e una O-Kiku nel panico lo ferma.

Un gruppo di ronin arriva di corsa dopo aver sentito l'urlo, ma Rufy li atterra tutti con l'Ambizione del Re Conquistatore.

Quando arrivano al centro della città, un lottatore di sumo arriva volando verso di loro.

Nel profondo della città, c'è un evento in corso dove chiunque può ottenere 500 pezzi d'oro se riesce a far cadere Urashima.

Dopo aver visto O-kiku, [Urashima] si rallegra pensando che la ragazza abbia finalmente deciso di diventare la sua sposa.

Tutte le sue fangirls ribollono di rabbia per questo. Urashaima ordina ai suoi discepoli di portarla da lui.

O-kiku tenta di nascondersi dietro la schiena di Zoro, ma non riesce a nascondersi completamente perché il suo corpo è troppo grande.

Non volendo colpire uomini nudi e disarmati, Zoro li lascia passare, e O-kiku viene facilmente presa.

I cittadini si arrabbiano per il fatto che una ragazza di una casa da tè esterna si trovi in città.

Urashima urla con rabbia che non importa se si tratta di gente comune (esterna) o di umili servitori, è sua libertà decidere se questi debbano vivere o morire.

Urashima tenta di abbracciare O-kiku, ma quest'ultima sfodera la sua spada.

O-kiku taglia il codino di Urashima.

Rufy diventa eccitato dato che le cose stanno diventando più interessanti.

Fine del capitolo."

ONE PIECE tornerà lunedì in Giappone tra le pagine di Weekly Shonen Jump.