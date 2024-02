One Piece: uno sketch di Oda rivela la natura 'libertaria' che si cela dietro il Gear 5

Uno dei misteri che più catalizza l'attenzione dei lettori di One Piece e su cui il futuro prossimo del manga dovrà indubbiamente gettare luce è proprio quello relativo a Joy Boy e alla reale natura che si cela dietro il Gear 5. Eppure Eiichiro Oda ha già iniziato a scardinare l'enigma, come osservato in un recente sketch da lui stesso disegnato.

Seppur non conosciamo le vere origini di Nika, né tanto meno se il Gear 5 sia stato pianificato sin dal primo capitolo di One Piece, uno schizzo realizzato dal mangaka in occasione della rivelazione della leggendaria forma nell'opera, presenta a riguardo delle nozioni importanti, soprattutto per quel che concerne la natura intrinseca dei poteri di Rufy, nel momento in cui acquisisce la configurazione estetica del Guerriero della Liberazione. Lo sketch, inserito in una raccolta collaterale di schizzi pubblicata nel luglio 2022 sotto il titolo “Road to Laugh Tale No. 4” raffigura infatti l'immagine di Cappello di Paglia nelle vesti del Dio del Sole, mentre si profonde in una lunga e compiaciuta risata.

Nel balloon, oltre a riportare il verso onomatopeico delle risa, Oda inserisce una breve battuta, che sintetizza emblematicamente gli effetti della trasformazione in Nika, e la natura “libertaria” che guida le azioni del Guerriero della Liberazione, e per estensione di colui che adesso ne assume la forma. Come indicato qui dall'autore, “più il Dio del Sole ride, maggiore è la forza che acquisisce”. Una vignetta, questa, che si equipara ad una evidente dichiarazione di intenti, sia per quanto riguarda l'essenza stessa del personaggio – e della figura leggendaria che incarna – sia in merito ai linguaggi intrinseci del manga, e alle logiche che governano i processi creativi che Oda sta implementando per codificare gli eventi futuri della saga finale di One Piece.

Come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo la possibilità che Joy Boy sia l'unico possessore del Frutto Nika in One Piece, la trasformazione nel Guerriero della Liberazione attivata dal Gear 5 porta Rufy non solo a risvegliare il cuore libertario del leggendario eroe di cui incarna l'immagine, ma sublima le stesse istanze che governano le azioni del protagonista sin da quando è approdato nel mondo della pirateria.

D'altronde ciò che spingeva Joy Boy a liberare con il sorriso i popoli seviziati dalle catene della contemporaneità non è nient'altro che il riflesso della volontà di Cappello di Paglia di restituire la libertà a tutti coloro che hanno vissuto in schiavitù o sotto lo scalco del Governo Mondiale, e di farlo all'insegna della positività e dell'affermazione di un sistema di valori edificante, finalizzato a sovvertire le coordinate su cui si fonda lo status quo voluto da Im e dai Gorosei.

Per quanto riguarda invece il secondo punto sottolineato dallo sketch, la necessità di codificare il Dio del Sole – e quindi la forma definitiva del protagonista – alla pari di un guerriero sorridente, che affronta (e sovverte) i dogmi in un idealistico slancio libertario, riflette la volontà stessa di Oda di disegnare gli intrecci della saga finale di One Piece in piena libertà creativa, al di là dei vincoli davanti a cui i lettori, anche legittimamente, lo pongono.

Se di recente l'autore ha dichiarato in merito alla necessità di rispondere alle pressioni della massa di “aver raggiunto un punto in cui posso creare liberamente quello che voglio” e che è alla base del motivo per cui Oda trova il personaggio di Rufy il più problematico da scrivere in One Piece, la sintesi di questa riflessione del mangaka la possiamo rintracciare proprio nella trasparenza con cui un eroe privo di costrizioni come Rufy riflette i sogni, i bisogni e le speranze più intrinseche di colui che è deputato a scriverne la storia.