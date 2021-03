One Piece, smentiti i rumor sui casting per il live-action Netflix?

Anche questa volta i rumor sui possibili casting relativi al live-action di ONE PIECE prodotto da Netflix non sembrerebbero corrispondere al vero, almeno stando alla smentita da parte di uno degli attori.

Fin da quando è stato annunciato il progetto di una serie live-action Netflix di One Piece, i fan dell'opera non hanno potuto fare a meno di immaginare quali attori avrebbero potuto ricoprire i ruoli dei Mugiwara e degli altri personaggi nati dalla fantasia di Eiichirō Oda.

D'altronde, il web non si è tirato indietro dal proporre i propri fancast per ONE PIECE, e non ci è voluto molto affinché iniziassero a circolare i primi rumor sui potenziali attori in lizza per la serie (qualcuno ha detto Cole Sprouse come Sanji? Emily Rudd come Nami?).

Negli ultimi tempi, poi, si erano diffuse delle voci che avrebbero voluto un gruppo di attori coinvolti nel progetto per via di un aggiornamento fornito dal magazine Production Weekly che svelava il nome in codice per la serie, e in fondo al quale veniva indicata una serie di nomi sotto la voce "cast".

Tuttavia, uno degli attori nominati nel report, Alex Lange, ha smentito categoricamente di essere parte della serie, anche se, aggiunge, gli farebbe sicuramente piacere il contrario: "A tutti i fan di One Piece che me lo stanno chiedendo: per quanto ne so io, il leak sul cast non è affatto reale! Ma non fraintendetemi, sarei probabilmente perfetto come Sanji".

A questo punto non dovrebbe mancare molto prima che si venga a sapere qualcosa sul cast del live-action di ONE PIECE da fonti ufficiali, ma nel frattempo, continuate a proporci il vostro cast ideale per la serie Netflix nei commenti.