ONE PIECE: 'Soba Mask'? ecco come i Mugiwara volevano soprannominare Sanji

L'odissea piratesca di casa Weekly Shonen Jump, ONE PIECE, è un'opera che non ripone tutti i propri assi nella manica in una storia emozionante, bensì anche nei propri personaggi e nella loro caratterizzazione. Ognuno di loro, infatti, è diverso l'uno dall'altro, soprattutto in virtù delle relazioni all'interno dei Mugiwara.

Mentre il manga si prepara all'assalto dell'Imperatore, in rete i fan continuano a ironizzare su alcune delle trovate esilaranti da parte di Eiichiro Oda. Il sensei è un uomo particolarmente eccentrico, al punto tale da riuscire a collegare con sinergia serietà e divertimento. In occasione di una vecchia SBS, l'angolo botta e risposta tra l'autore e gli appassionati, Oda ha svelato quali soprannomi ha immaginato per Sanji, invece di "Soba Mask", dal punto di vista dei suoi compagni di ciurma:

Rufy lo avrebbe soprannominato "Nero, Maschera e Chioma!";

Zoro, invece, semplicemente "idiota";

Nami avrebbe optato per un semplice "Mantello";

Più originale Usopp con il suo "Fulmine Skyser";

Robin: "Maschera Nefanda";

Bizzarro il soprannome scelto da Chopper con "Valli a prendere, Sanji"

Plauso a Franky con il suo "Distruttore Rotante Nero";

Per ultimo, ma non per importanza, il soprannome di Brook: "Uomo invidiabile nelle terme femminili";

Nomi particolarmente buffi ma che sintetizzano le differenti personalità dei personaggi. A tal proposito, potete rioccupare gli eventi del capitolo 931 di ONE PIECE nel nostro speciale dedicato.