ONE PIECE, che fine ha fatto Sogeking: rivedremo mai il Re dei Cecchini?

I personaggi di ONE PIECE sono un migliaio, ma alcuni di questi appaiono esclusivamente in una o due saghe, se non soltanto in qualche pagina. Sono pochi infatti i personaggi davvero principali e che vengono ripescati anche a distanza di anni. E poi ci sono quelle figure che, pur apparendo spesso, tirano fuori diverse identità.

Uno di questi personaggi di ONE PIECE è Usopp, il cecchino della ciurma di Cappello di Paglia. Per un breve periodo di tempo, si travestì e aiutò i suoi compagni in veste di Sogeking. Rivedremo mai il re dei cecchini in ONE PIECE? Rivediamo la storia di questa breve versione di Usopp.

Dopo i danni ricevuti dalla Going Merry, fu chiaro che il brigantino non poteva più viaggiare. Usopp decise così di sfidare Rufy ribellandosi alla sua decisione, ma fu inevitabilmente sconfitto e abbandonò così la ciurma a Water Seven. Tuttavia la situazione scatenata dalla CP9 e il rapimento di Nico Robin costrinsero Usopp a ritornare in scena, ma non ebbe il coraggio di presentarsi normalmente.

Sfruttando una maschera gialla con tre raggi e un mantello si mascherò da Sogeking, il re dei cecchini. La sua presenza fu fondamentale a Enies Lobby e fu anche inserito dalla marina tra i pirati di Cappello di Paglia, con tanto di taglia da 30 milioni di berry. Dopo essersi riunito alla ciurma alla fine della saga, Usopp non userà più Sogeking e la sua maschera, ottenendo poi un manifesto proprio come "God Usopp" successivamente agli eventi di Dressrosa.

Dato che a Onigashima Usopp non sta usando Sogeking, è difficile pensare di rivedere in ONE PIECE di nuovo il guerriero mascherato.