ONE PIECE: il sogno di Luffy diventa sempre più concreto, le parole delle Ali del Re

Diventare il Re dei Pirati. Questo è il sogno che ha dato inizio all'avventura di Monkey D. Luffy, allo strepitoso viaggio verso lo ONE PIECE, costellato di pericoli e avversari sempre più potenti, ma sempre al fianco di compagni fidati, pronti a sacrificarsi in battaglie mortali pur di aiutare il loro capitano ad ottenere quel titolo.

Questo è quanto avvenuto nelle tavole conclusive del capitolo 1022, dove le Ali del Re dei Pirati, Roronoa Zoro e Vinsmoke Sanji si sono scagliati contro due dei Superstar, King e Queen, i migliori sottoposti del feroce Imperatore Kaido. La sconfitta dei Tobi Roppo ha segnato un grande vantaggio per i pirati di Cappello di Paglia e per i ribelli, e mentre l'isola di Onigashima si avvicina sempre di più alla Capitale dei Fiori, nei diversi piani del castello si stanno consumando delle intense battaglie.

Hawkins provoca Killer ad uccidere il proprio capitano per attaccarlo, mentre Kidd rimane di stucco di fronte alle improvvise ferite riportate, sorprendendo l'alleato Law di fronte alla troneggiante Big Mom. Nonostante i vari tentativi da parte di Marco la Fenice di contrastare la minaccia di King e Queen, l'ex membro dei Pirati di Barbabianca, in perfetto stile teatrale, lascia spazio alle vere star.

Entrano quindi in scena, in una spettacolare splash page, Sanji e Zoro, ripresosi in fretta dopo le ferite riportate in seguito allo scontro con Kaido. Colpendo Queen e King i due pronunciano una frase che preannuncia la realizzazione del sogno del loro capitano: "Una volta che avremo concluso questa battaglia, avremo un assaggio di Luffy come Re dei Pirati".

Un'anticipazione rilevante, che potrebbe rivelarsi veritiera prima dei cinque anni previsti da Oda per concludere l'opera. Se Luffy, pronto a tornare ad affrontare Kaido grazie all'aiuto di Momo, riuscisse davvero a sconfiggere l'Imperatore, segnerebbe una grande vittoria della nuova generazione di Pirati, e determinerebbe un maggior potere per i Mugiwara.