ONE PIECE: il sogno di Rufy era originariamente diverso da quello attuale?

L'odissea di ONE PIECE fonda le sue basi su un sogno, quello di Rufy, di diventare il Re dei Pirati. Eppure non sempre è stato così poiché l'autore, Eiichiro Oda, aveva previsto un obiettivo molto più semplice per il suo celebre protagonista. L'ultimo numero del magazine interamente dedicato al suo capolavoro ha svelato alcuni particolari dettagli.

Ormai prossimo a raggiungere i 1000 capitoli pubblicati su Weekly Shonen Jump, un traguardo che vantano appena poche serie, sono ancora molti i dettagli sconosciuti sulla stesura di ONE PIECE. Saltuariamente, il sensei ne approfitta per svelare quale curiosità in merito al suo capolavoro, come la recente dichiarazione inerente all'undicesimo membro dei Mugiwara che ha acceso un campanellino d'allarme in merito alle aspettative dei fan.

Ad ogni modo, la decima uscita di ONE PIECE Note Magazine ha inoltre aggiunto alcuni elementi al capitolo 1 del manga, ribadendo come il contenuto originario del primo episodio era dedicato all'incontro tra Rufy e Nami e il combattimento con Morgan. Successivamente, Oda virò per narrare un flashback del protagonista, lo stesso che oggi tutti conosciamo.

Il sensei, tuttavia, ha aggiunto che Morgan possedeva un cannone in grado di distruggere diverse case, l'idea venne in seguito scartata e ripresa soltanto nelle Buggy Balls di Buggy. Infine, l'autore ha spiegato che inizialmente l'ambizione di Rufy era molto più semplice di quella attuale poiché consisteva nel diventare un pirata di cui lui stesso potesse essere orgoglioso anziché un Re.