ONE PIECE: il sogno di Sanji è finalmente diventato realtà

Continua l'arco di Wanokuni in ONE PIECE che prosegue nel presentare scontri di un certo livello ma anche sorprese di vario genere. Negli ultimi episodi, Sanji è stato costretto a prendere parte a uno scontro a causa delle truppe di Kaido che stavano mettendo a ferro e fuoco la capitale dei fiori alla ricerca del venditore di soba.

Tuttavia, Sanji è costretto a non rivelare la sua vera identità per non far capire che i membri della ciurma di cappello di paglia sono tutti sull'isola e non rischiare quindi di far saltare i piani dell'alleanza. Per fare ciò, Sanji ha deciso di usare la nuova arma Raid Suit, donata dagli odiati Vinsmoke. Eppure, anche se non sopporta l'aiuto dei suoi familiari, il cuoco biondo dei Mugiwara deve ricredersi quando capisce qual è la portata del suo nuovo potere nell'episodio 925 di ONE PIECE.

Infatti una delle abilità della Raid Suit numero 3 è quella di rendere il possessore invisibile, realizzando uno dei sogni neanche troppo segreti di Sanji e che si pensava perso dopo che Absalom aveva mangiato il Frutto del Diavolo che garantiva l'invisibilità. Cosa farà "Soba Mask", o meglio "Stealth Black", con questo pericoloso potere tra le mani? Intanto i fan di ONE PIECE hanno apprezzato la trasformazione di Sanji.