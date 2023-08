Tutto ONE PIECE in soli due minuti? è possibile, ma il risultato è disastroso

ONE PIECE è tra le opere shonen più significative di sempre, ma anche una delle più longeve. Oltre 1000 capitoli e 1000 episodi pubblicati potrebbero intimorire e tenere alla larga chi si è appassionato a questo mondo solamente di recente. Tuttavia, esiste un modo per guardare tutto ONE PIECE in soli due minuti.

L'incredibile pubblicità per ONE PIECE 1071 ha attirato l'attenzione del pubblico, che spinto dall'arrivo del Gear 5th vorrebbe recuperare l'intera serie animata. Ad aiutare i nuovi utenti ci pensa l'utente Twitter @AOTDaily, il quale ha sorpreso la community con una clip impressionante che raccoglie 1070 episodi di ONE PIECE in soli due minuti.

Attraverso questo sforzo titanico, centinaia di ore di serie animata sono state condensate in un video di soli 120 secondi. Comprimere così tanti contenuti in così poco tempo, tuttavia, porta a un risultato disastroso. Guardare 1070 episodi di ONE PIECE in due minuti è possibile, ma sostanzialmente non è possibile capire alcunché della trama e dello svolgimento degli eventi della storia. Per chi già ne conosce i contenuti, tuttavia, potrebbe essere utile per un veloce riepilogo.

Purtroppo per i fan che non hanno molto tempo a disposizione, guardare tutto ONE PIECE è un'impresa divenuta quasi titanica. Tuttavia, chi intende affrontare questo viaggio viene ricompensato con una storia magica e frenetica, ricca d'azione e fatta di momenti iconici e cruciali che hanno segnato la storia dell'industria giapponese.