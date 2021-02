ONE PIECE, quanto solleva Zoro? La forza mostruosa dello spadaccino

Quello di ONE PIECE è un mondo molto diverso dal nostro. Non ci sono solo la geografia e i Frutti del Diavolo a separare i poteri di un umano di questo mondo da quello reale. C'è anche chi, senza utilizzare poteri particolari, è capace di sfoderare una potenza sovrumana. E nella ciurma di protagonisti chi si avvicina di più a ciò è Roronoa Zoro.

Primo membro ad essere entrato nei Mugiwara dopo il capitano Monkey D. Rufy, abbiamo spesso visto Zoro in ONE PIECE alle prese con allenamenti fisici pesanti. Non si allena infatti soltanto con le spade, ma anche addestrando il proprio fisico con addominali, flessioni e naturalmente sollevamenti di pesi. Ma quanto solleva Zoro durante ONE PIECE?

Non esistono, almeno per ora, risposte ufficiali date da Eiichiro Oda, ma diversi fan hanno provato, nel corso del tempo, a tirare fuori qualche numero. Durante la saga di Thriller Bark, nell'anime, vediamo Zoro riuscire a sollevare un bilanciere con ben quattro dischi, due per lato, che hanno un raggio uguale a quello dell'altezza dello spadaccino. Questi dischi da ben 178 centimetri di raggio diventano quindi 356 centimetri di diametro, che secondo alcune stime potrebbero corrispondere a ben 3-6 tonnellate di peso.

Un altro indizio sulla forza dello spadaccino arriva da una delle sue mosse a tre spade, lo Hyakuhachi Pound Ho, traducibile sia come "Le 108 passioni della fenice" che "Cannone da 108 libbre". Il doppio significato della lettura giapponese fa naturalmente riflettere in particolare sulle libbre, con una libbra equivalente a circa 0,45 chilogrammi. Considerato che per sparare una palla di cannone da 12 libbre è necessario un cannone capace di resistere a una forza di oltre una tonnellata, per utilizzare questa mossa Zoro è in possesso di una forza capace di esprimere circa 9 tonnellate di peso.

Infine, l'ultima teoria risale ai tempi di Dressrosa, con la forza di Zoro che fu capace di tagliare Pica. Secondo i calcoli di alcuni fan di ONE PIECE, per tagliare il nemico era necessaria una forza di 30 miliardi di Newton, ovvero l'equivalente del sollevare 30 tonnellate di peso. Ciò lo renderebbe notevolmente più forte di un gigante come Hajrudin che era capace di sollevare 10 tonnellate di peso.

Questi quindi sono i dati relativi a quanto potrebbe sollevare Zoro finora in ONE PIECE, anche se sicuramente dopo il timeskip non abbiamo ancora visto la sua piena potenza. Chissà se il mangaka Oda condividerà queste informazioni nelle SBS dei volumi.