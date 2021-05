ONE PIECE: il sondaggio ufficiale rivela chi sono i personaggi più amati in Europa

I sondaggi di popolarità dei personaggi non sono una novità in terra giapponese e sulle riviste vengono spesso proposti, con la possibilità per chi acquista il magazine di votare tramite apposita cartolina. Ciò tagliava fuori tutti i fan e lettori esteri, che però hanno visto la possibilità di partecipare grazie ai sondaggi ufficiali su internet.

La Shueisha nel corso degli ultimi anni ha proposto sempre più sondaggi ufficiali per i personaggi estesi anche ai lettori di tutto il globo. Tra questi, chi ha conquistato molte attenzioni è sicuramente il sondaggio mondiale di popolarità dei personaggi di ONE PIECE. In corso tra gennaio e febbraio, da pochi giorni sono stati diramati i risultati ufficiali che hanno visto Rufy vincere il primo sondaggio di popolarità.

Tuttavia sul sito ufficiale ONE PIECE WT 100 sono stati diramati anche i risultati delle singole regioni di voto. Qual è il personaggio di ONE PIECE più amato in Europa? Ecco la top 10:

Nami: 353.738 voti; Zoro: 208.814 voti; Nico Robin: 179.688 voti; Monkey D. Rufy: 170.790 voti; Trafalgar Law: 124.428 voti; Carrot: 89.280 voti; Sanji: 77.242 voti; Boa Hancock: 69.164 voti; Sabo: 37.586 voti; Yamato: 35.392 voti.

Nami ha ottenuto il primo posto in Europa, voti fondamentali per il suo raggiungimento del terzo posto a livello mondiale. Cede invece il protagonista Rufy, fuori dal podio. Anche in Europa Carrot ha avuto molti apprezzamenti, così come Yamato. Concordate con i risultati, e voi chi avete votato?

Anche Chainsaw Man ha ricevuto un sondaggio di popolarità a livello mondiale.