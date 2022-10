ONE PIECE sorprende con un messaggio speciale: è delusione sui social

In attesa del rilascio in Italia di ONE PIECE Film: RED, l'account Twitter ufficiale della serie ha lanciato un messaggio che ha colto di sprovvista i fan. Attraverso un comunicato, gli spettatori dell'anime sono stati invitati a restare sintonizzati per assistere a un broadcast speciale. Scopriamo di cosa si tratta.

Il Twitter ufficiale dell'anime di ONE PIECE ha da poche ore lanciato un messaggio criptico che ha da subito catturato l'attenzione della community. Il messaggio suggerisce di prestare alla trasmissione che avrà luogo il 16 ottobre alle ore 9:30 JST. Ma cosa dovremmo aspettarci allo scoccare dell'ora x, oltre alla trasmissione di ONE PIECE episodio 1036?

Il fandom ha subito pensato a un grosso annuncio, magari collegato a una serie spin-originale o addirittura all'annuncio del prossimo film anime. Così non sarà, poiché ONE PIECE ha illuso tutti.

Pochi istanti dopo l'annuncio, i fan hanno iniziato a tempestare l'account ufficiale con quesiti sul significato del messaggio. Nessuna risposta è arrivata, ma le indagini dell'utenza hanno portato a un'amara conclusione.

Questa domenica, alla stessa ora dell'annuncio, sulla TV giapponese verrà trasmesso ONE PIECE Film: Z. Questa sarà la prima trasmissione televisiva per l'anime movie diretto da Tatsuya Nagamine e uscito nel 2012. La scoperta ha ovviamente deluso la community, che si aspettava realmente grosse novità per l'anime.