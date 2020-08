ONE PIECE: il sorridente Tonoyasu sarà protagonista del prossimo episodio

Mentre con il manga di ONE PIECE stiamo entrando effettivamente nelle battute finali della saga del Paese di Wa, che ci condurranno poi all'arco narrativo conclusivo dell'epopea piratesca scritta da Eiichiro Oda, l'anime ci ha da poco introdotto ai giochi di potere tra i numerosi personaggi che vivono a Wano Kuni.

Da quanto abbiamo visto negli episodi precedenti, Monkey D. Luffy è diviso dal resto della sua ciurma, e sta approfittando in un certo senso del Sumo Inferno per migliorare la padronanza dell'haki. Infatti nell'episodio 936, grazie ad un consiglio da parte dell'anziano Hyo, il capitano della ciurma di Cappello di Paglia sembra essere riuscito ad usare correttamente il Ryou, ovvero l'estensione dell'ambizione dell'armatura.

Mentre nell'episodio 937 ci aspetterà quasi sicuramente la conclusione di questo incredibile scontro che ha visto Luffy come protagonista, la preview mostrata, che potete trovare nel post in calce alla notizia, ci ha rivelato il titolo e alcune sequenze che sembrano concentrarsi su un personaggi in particolare.

Col titolo "Tonoyasu: L'uomo più importante di Ebisu" andremo a scoprire diversi dettagli riguardanti la vita e il passato di quello che una volta fu il signore feudale di Hakumai, che dopo aver ingerito uno Smile incompleto è stato destinato ad avere sempre il sorriso, senza poter mai mostrare le sue vere emozioni.

Secondo alcune speculazioni l'imperatore Kaido potrebbe morire nel capitolo 1000 di ONE PIECE, e vi lasciamo alle informazioni riguardo i prossimi episodi dell'anime.