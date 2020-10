ONE PIECE: Soul King Brook si mostra in una magnifica statua da 700 euro

La serie di ONE PIECE è caratterizzata da una miriade di personaggi molto particolari, tutti ben rappresentati dallo stile e dalla narrativa di Oda. Se si parla dei Mugiwara, si possono trovare diverse stranezze legate alla ciurma, al loro passato e alle loro abilità, e tra questi sicuramente il musicista Brook ne è un valido esempio.

Brook faceva originariamente parte dei Pirati Rumbar, di cui in seguito divenne anche capitano. Mentre attraversavano il Triangolo Florian, lui e i suoi compagni vennero attaccati da altri pirati, che colpendoli con delle frecce avvelenate, designarono la morte di tutti, tuttavia l'anima Brook, che aveva ingerito il frutto Yomi Yomi, riuscì a riunirsi allo scheletro del musicista.

Anni dopo Brook incontrerà Luffy, durante la saga di Thriller Bark, e dopo la richiesta di Cappello di Paglia entrerà a far parte della ciurma. Le sue incredibili doti canore e il suo talento con molti strumenti musicali lo hanno reso una vera e propria rock star nel corso dei due anni del time skip, e per ricordare il magnifico design elaborato da Oda, lo studio KOL Brothers ha realizzato una statua da collezione a dir poco mozzafiato.

Come potete vedere nelle immagini del post in calce, la figure, disponibile nel 2021 ad un prezzo di 690 euro, è alta 43 centimetri, e presenta una cura dei dettagli impressionante. Lo scheletro musicista appare con dietro la sua minacciosa anima, mentre indossa la corona che lo rende il vero ed unico Soul King. Ricordiamo che di recente un fan ha unito gli universi di ONE PIECE e DuckTales in un bel crossover, e vi lasciamo ad un geniale cosplay a basso costo di Nico Robin.