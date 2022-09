ONE PIECE: la forza del sovrano di Dressrosa, Do Flamingo, nella figure di WIFI Studio

Antagonista principale della saga di Dressrosa, Donquijote Do Flamingo si è da subito presentato come un personaggio piuttosto eccentrico nell'universo di ONE PIECE. In grado di mettere in difficoltà i Mugiwara, l’ex membro della Flotta dei Sette è ancora tra i personaggi più apprezzati della serie, e ha ricevuto una nuova figure da collezione.

Nato come nobile mondiale e presto allontanato dalla vita pregiata, e vivendo in una profonda sofferenza dopo la morte della madre, Donquijote Do Flamingo è uno dei personaggi più stravaganti, e allo stesso tempo sadici, inventati da Eiichiro Oda. Soprannominato anche “il Joker”, chiaro riferimento alla nemesi di Batman nell’universo DC Comics, il re di Dressrosa è stato immortalato nella splendida figure realizzata dagli artisti dello studio Wifi, che potete vedere nel post in calce.

Alta 36 centimetri, la figure presenta Do Flamingo in una delle sue stravaganti pose, a cui Oda ci ha ormai abituato, e appare particolarmente dettagliata, dalla resa della fantasia dei pantaloni, fino alle piume dell’ampio mantello. La figure arriverà sul mercato nel primo trimestre del 2023, ma è già pre ordinabile al prezzo di 160 euro.

