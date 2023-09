ONE PIECE: tutte le spade brandite da Roronoa Zoro in ordine cronologico

Sin dai primi capitoli di ONE PIECE è stato chiaro come Eiichiro Oda avesse in mente di donare uno scopo preciso a ciascuno dei protagonisti, per motivarli e aggiungere ulteriori sviluppi alla trama. Roronoa Zoro vuole diventare il miglior spadaccino del mondo, e sembra essere sempre più vicino all’obiettivo.

Questo grazie soprattutto alle numerose abilità apprese durante la serie, soprattutto nei due anni del salto temporale, passati come allievo di Dracule Mihawk, l’attuale miglior maestro di spada del Nuovo Mondo, e alle diverse armi che ha avuto nel corso della sua avventura come Mugiwara. Ripercorriamo il suo percorso come spadaccino andando ad analizzare ciascuna delle spade, e della armi anche improvvisate, possedute da Zoro.

Iniziamo con la doppia katana introdotta insieme al personaggio, durante i primi capitoli della saga del Mare Orientale. Si trattava di lame dalla buona forgiatura e sicuramente ottime per l’impiego nella tecnica a tre spade usata da Zoro, che vennero poi distrutte da Mihawk. Insieme alle due katane, lo spadaccino dei Mugiwara aveva con sé anche la Wado Ichimonji, ereditata dal suo primo mentore Koshiro in seguito alla morte della piccola Kuina. L’Ichimonji rappresenta la promessa fatta a Koshiro, ovvero di diventare il miglior spadaccino del mondo per onorare la memoria della sua amica, e per questo, con molta probabilità, rimarrà sempre al fianco di Zoro.

Passiamo poi alle spade prese in prestito da Johnny e Yosaku, che nell’arco narrativo di Arlong sostituirono le due katane originarie, e si dimostrarono molto efficaci contro Hachi. Successivamente arrivato a Rogue Town, Zoro decise di acquistare due nuove spade, prima di ricevere la Yubashiri dal proprietario di un negozio di armi rimasto colpito dalla sua determinazione. La lama si dimostrò un’alleata molto fedele, fino a quando non venne distrutta nello scontro con il capitano della Marina Shu ad Enies Lobby.

L’altra spada che Zoro ottenne a Rogue Town è stata la Sandai Kitetsu, di livello inferiore rispetto alla Yubashiri, ma molto difficile da padroneggiare, per via della sua natura maledetta. A Thriller Bark Zoro entrò in possesso di una delle 21 spade di grado 0 Wazamono della serie, la Shusui donatagli dal leggendario Ryuma in persona.

Parliamo poi della piccola spada data a Zoro per eseguire il seppuku nel paese di Wa. Nonostante fosse una lama diversa da quelle a cui era abituato, il Mugiwara ha dimostrato di saperla usare al meglio, sconfiggendo rapidamente e senza nessuna fatica chi lo aveva accusato di omicidio e voleva vederlo mentre si toglieva la vita.

La maestria di Zoro con altre armi bianche è evidente sempre durante il corso dell’arco narrativo di Wano, quando si ritrova senza la Shusui, rubata da Gyukimaru, ed è costretto a fronteggiare Kamazo, vale a dire Killer dei pirati di Kidd. Durante la battaglia Zoro riesce a prendere possesso di una delle falci dell’avversario, riuscendo così a infliggergli il Taglio dell’Orco del Purgatorio.

Infine, arriviamo alla katana più potente di Zoro, ottenuta in cambio della Shusui da parte di Kozuki Hiyori. Si tratta della leggendaria spada Enma, appartenuta al grande samurai Kozuki Oden, e unica lama conosciuta fino ad allora ad aver inflitto una grande ferita all’Imperatore Kaido. Enma si caratterizza per assorbire l’Ambizione dal corpo dell’utilizzatore, e quindi solo i più abili spadaccini in grado di gestire questo sacrificio possono brandirla.

Fateci sapere cosa ne pensate del percorso di Zoro e delle sue spade lasciando un commento qui sotto. Prima di salutarci vi lasciamo ai 5 misteri che il manga di ONE PIECE deve ancora risolvere.