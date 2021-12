ONE PIECE, quali sono le spade più forti di tutti i mari? Parliamone

ONE PIECE potrà anche essere una serie su pirati alla ricerca del tesoro più prezioso di sempre, ma è anche la casa di alcuni dei più grandi spadaccini del mondo di manga e anime. Ci sono tante spade in questo enorme universo, tanto che ha un sistema di classificazione apposta per esse.

Zoro brandisce una spada da tempo immemore, e ne ha possedute diverse. Ma le più forti sono sicuramente la Wado Ichimonji, la Shusui e la Enma. La Wado Ichimonji è l'arma più preziosa di Zoro, poiché gli è stata data dal suo maestro dopo la morte della sua amica d'infanzia e più grande rivale. È diventata sia un pezzo di equipaggiamento pregiato sia un ricordo prezioso della promessa di diventare il più forte spadaccino del mondo.

In ONE PIECE 1033 abbiamo visto che la Wado Ichimonji è una delle 21 spade "O Wazamono" (ottima fattura) ed è nota per la sua resistenza e per la sua potenza di taglio. Shusui è la spada nera che Zoro ha ereditato dopo aver sconfitto lo zombie di Ryuma a Thriller Bark. Anche se non è più in suo possesso, è ancora una delle lame più potenti che possedeva. È anche una delle 21 spade "O Wazamono".

Infine, c'è Enma, una delle amate katane di Kozuki Oden, che Zoro ha ricevuto in cambio della restituzione di Shusui. È un'altra spada "O Wazamono" che è stata in grado di resistere a un attacco di Barbabianca, così come di ferire Kaido.

Le Saijo O Wazamono (spade di suprema fattura) sono le spade di più alta qualità in ONE PIECE. Ne esistono solo 12, e la maggior parte di esse non sono ancora state rivelate. Sia la Ace di Gol D. Roger che il Murakumogiri di Barbabianca appartengono a questa classificazione.

La Ace di Roger ha accompagnato il Re dei Pirati durante la maggior parte delle sue imprese e ha resistito a continui attacchi di armi della stessa qualità senza subire alcun tipo di danno. La Murakumogiri ha accompagnato Barbabianca durante il suo viaggio e si è scontrata anche con le più grandi armi come la Ace di Roger, la Gryphon di Shanks (di cui non conosciamo la fattura), ed entrambe le lame di Oden senza alcun segno di rottura o decadimento.

La Yoru di Dracule Mihawk è una spada di suprema fattura come la Ace e la Murakumogiri, ma è decisamente superiore alle altre. Un dolce fendente proveniente da essa può facilmente tagliare una nave in due, e uno più serio può lanciare un fendente tagliente a centinaia di metri di distanza, come Mihawk ha dimostrato durante la guerra di Marineford.

Conosciamo un'altra spada di suprema fattura, la Shodai Kitetsu ma non abbiamo altre informazioni a proposito se non che è stata forgiata dallo spadaio Kotetsu, antenato di Tenguyama Hitetsu. Per concludere, vi ricordiamo che potete leggere gli ultimi capitoli di ONE PIECE su Manga Plus.