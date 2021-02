ONE PIECE: tutte le spade di Zoro in ordine di apparizione, qual è la migliore?

Eiichiro Oda ha creato un mondo vastissimo dove i suoi personaggi combattono in tantissimi modi. C'è chi utilizza i poteri dei Frutti del Diavolo, chi invece utilizza l'Haki e poi chi fa uso di un gran numero di armi. Quelle più popolari in ONE PIECE sono senza dubbio le spade, e la ciurma protagonista ha un personaggio che le sa usare molto bene.

Roronoa Zoro aspira a diventare lo spadaccino più potente dei mari di ONE PIECE e per farlo ha deciso di creare le proprie tecniche basandosi su uno stile a tre spade, una tenuta in bocca e le altre due tra le mani. Vediamo quali sono tutte le spade utilizzate dal ragazzo nel corso dell'opera.

Le prime due spade di Zoro sono due katane senza nome che hanno accompagnato il pirata per poco tempo nel manga. Insieme a loro due, c'è stata la Wado Ichimonji, spada precedentemente appartenuta a Kuina ed è una delle 21 spade di ottima fattura, le Ō Wazamono. Quest'ultima è l'unica a non essere finita in pezzi dopo il primo scontro tra Zoro e Mihawk.

A Logue Town, Zoro rimpiazzò le due spade senza nome con la Sandai Kitetsu, una spada di buona fattura (Wazamono) ma che si diceva essere maledetta. Per aver superato indenne la prova, il commerciante regalò a Zoro la seconda spada, la Yubashiri, una spada di pregevole fattura e che fu purtroppo distrutta da Shu della marina durante la fuga da Enies Lobby.

Quest'ultima fu sostituita quasi subito con Shusui, la spada del leggendario samurai Ryuma incontrato a Thriller Bark. Il trio di spade è durato per grandissima parte del viaggio di Zoro in ONE PIECE, interrompendosi solo recentemente a Wanokuni. In cambio di Shusui, Hiyori cede a Zoro la spada Enma, appartenuta a Kozuki Oden. Per le caratteristiche mostrate finora, la spada più forte di Zoro è indubbiamente Enma e potrebbe anche essere la lama che porterà alla morte Kaido.

