ONE PIECE: tutte le spade di Zoro dalla peggiore alla migliore

Zoro ha usato varie spade in ONE PIECE. Il suo percorso è stato lungo come quello di Rufy, e nel corso della serie ha sfruttato alcune delle spade più forti di questo mondo. Abbiamo visto quali sono le spade di Zoro in ordine di apparizione, ma quali sono invece le più forti?

Ecco una classifica con tutte le spade di Zoro dalla peggiore alla migliore. Le peggiori sono indubbiamente le prime katane che ha portato con sé, due spade di bassissima fattura che non hanno superato il tempo. Si parte poi con le spade con un nome: all'ultima posizione c'è la Yubashiri, ottenuta dal commerciante di Logue Town come premio.

Si sale più in alto con una katana di buona fattura, la Sandai Kitetsu, una katana che si diceva essere maledetta e che ha fatto sudare il commerciante del negozio di spade. È la più debole del terzetto attuale, ed è dietro la Wado Ichimonji, la spada di Kuina. Al momento, è la terza in classifica tra le spade più forti di Zoro.

Si sale con Shusui, la vecchia spada di Ryuma. Lo spadaccino ha ottenuto Shusui in un momento particolare e, considerati gli ultimi potenziamenti di Zoro, potremmo non vedere mai il suo vero potere. Infine, prima posizione per Enma, la vecchia spada di Oden Kozuki. Quest'ultima non ha veramente rivali per ora e potrebbe accompagnare lo spadaccino fino alla fine della storia.