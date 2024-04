ONE PIECE, una spalla su cui contare: i Vice capitani più leggendari della serie

Nel mondo di One Piece, il capitano non è mai solo. Al suo fianco, pronto a sostenerlo e a guidarlo, c'è il suo braccio destro, una figura di immensa fiducia e abilità. Questi individui non sono solo guerrieri formidabili, ma anche leader capaci e strateghi astuti.

In questa lista, celebriamo alcuni dei bracci destri più leggendari che hanno solcato i mari di One Piece.

Kozuki Oden: Il fulmine di Barbabianca - I Pirati di Barbabianca non avevano una gerarchia rigida, ma Oden si distinse come il loro secondo in comando. La sua forza e il suo coraggio erano leggendari, e la sua lealtà a Barbabianca era incrollabile. In un'epoca di pirati leggendari, Oden si impose come una figura di immenso valore.

Bogart: L'ombra silenziosa di Garp - Il braccio destro di Garp, l'Eroe dei Marines, Bogart è un enigma avvolto nel mistero. Le sue abilità rimangono sconosciute, ma la sua presenza al fianco di Garp in innumerevoli battaglie parla da sé. Bogart è un veterano esperto, la cui saggezza e tenacia sono inestimabili per la Marina.

Jinbe: Il paladino degli Uomini-Pesce - Un tempo secondo dei Pirati del Sole, Jinbe ha ereditato il ruolo di leader e protettore degli Uomini-Pesce da Fisher Tiger, il suo ex capitano. La sua forza e il suo onore sono leggendari, e la sua abilità in battaglia è pari solo alla sua compassione. Ora membro dei Pirati di Cappello di Paglia, Jinbe continua a lottare per un mondo migliore per tutti.

Barbabianca: Il pilastro di Rocks - Prima di diventare un imperatore, la storia di Barbabianca in One Piece lo ha portato a servire il leggendario pirata Rocks D. Xebec. Nonostante la sua natura indipendente, Barbabianca si dimostrò un leader capace e un combattente inarrestabile. Il suo ruolo nella ciurma di Rocks è stato fondamentale per il suo futuro successo.

Silvers Rayleigh: Il Re Oscuro - Il braccio destro di Gol D. Roger, il Re dei Pirati, Rayleigh è più una leggenda che un uomo. La sua abilità con la spada è ineguagliabile, e la sua saggezza è pari solo alla sua lealtà. Rayleigh ha contribuito in modo significativo al successo di Roger, e la sua influenza si fa sentire ancora oggi nel mondo di One Piece.

