ONE PIECE: uno spavaldo Barbanera domina in un modellino da quasi 500 euro

ONE PIECE si sta per avventurare nel suo arco finale e, seppur tale annuncio non preclude la possibilità di altre saghe nell'intermezzo, invita i fan a prepararsi mentalmente a ciò che sta per succedere. Mancano circa quattro anni, o poco più, al finale del manga che comunque passerà attraverso battaglie epocali.

Uno degli eventi più attesi, senza alcun dubbio, è il confronto tra Rufy e Barbanera, dopo che quest'ultimo ha portato dritto tra le mani della Marina il fratello del protagonista. Marshall D. Teach, inoltre, è uno dei personaggi attualmente più forti del franchise, complice anche i poteri del frutto Gura Gura rubati a Barbianca. Ad ogni modo, cogliamo l'occasione per rimandarvi allo speciale dedicato alla figura storica di Barbanera con la reale taglia del pirata quand'era ancora in vita.

In onore dell'Imperatore, recentemente GP Studio ha realizzato un modellino in scala, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, che ritrae il noto villain intento a far baldoria come di suo consueto. A stupire, ad ogni modo, è l'attenzione ai dettagli manifestata dalla compagnia che ha predisposto una cura particolare per le forme e i colori della statuetta. La figure, infatti, è disponibile alla cifra monstre di 485 euro, a cui si aggiungono le spese di spedizione per quasi un totale di mezzo migliaio di euro. La consegna, infine, è prevista intorno al 2021 sotto un preordine di 100 euro.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo modellino, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.