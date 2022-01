ONE PIECE, la spaventosa altezza degli Imperatori a confronto

Dopo tanti anni di serializzazione, seppur molto lentamente ONE PIECE si sta avvicinando al suo attesissimo finale. La Saga di Wano ha fatto da apripista per il prossimo macro arco narrativo che seguirà a breve e per questo Eiichiro Oda non ha potuto che gestire il climax del Wanokuni con una serie di epici combattimenti.

I Mugiwara stanno infatti combattendo senza sosta contro il fronte dei Pirati delle Cento Bestie, con Luffy che sta facendo ricorso a tutta la propria esperienza e talento per fronteggiare Kaido, uno dei 4 Imperatori. Gli Yonkou non sono soltanto i pirati i più temuti, coloro che possiedono una taglia astronomica, bensì dei veri e propri mostri dalle dimensioni assurde.

Un utente, un certo TheFather su Reddit, ha messo a confronto le loro altezze in un grafico, lo stesso che potete visualizzare in calce alla notizia, che fornisce un ulteriore punto di vista in merito alle loro dimensioni. Il più basso -ed il più umano- è sicuramente Shanks, con un'altezza di 1m e 99cm, che già sfigura con quello successivo, ovvero Barbanera, alto 3m e 44cm. Da qui in poi le dimensioni crescono ulteriormente con Barbabianca che con i suoi 6m e 66cm quasi doppia Marshall D. Teach, ma nulla in confronto a Kaido e Big Mom, rispettivamente 7m e 10cm e 8m e 80cm. Se dovessimo considerare anche il cosiddetto "quinto Imperatore", allora la posizione di Shanks slitterebbe di un punto in quanto Luffy è alto "appena" 1m e 74cm.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo confronto dimensionale tra gli Yonkou? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.