ONE PIECE, uno spaventoso Rufy in un'epica illustrazione

Sembra sempre meno lontana, eppure mai vicina, la fine dell'opera di Eichiro Oda. E mentre imperversano le difficoltà di Rufy alle prese con un pericoloso scontro di sumo, gli appassionati di ONE PIECE dedicano le proprie energie al giovane protagonista, omaggiandolo di meravigliose illustrazioni che non sempre sono genuine.

Non è proprio una novità quando si parla di creatività e ONE PIECE, un aggettivo che non poteva essere più azzeccato per un titolo dalle mille idee come questo. Ricco di una moltitudine di personaggi presenti e partecipanti nel vastissimo mondo maniacalmente creato dal sensei, ha poggiato il peso della storia sulle spalle di Cappello di Paglia, il nostro eroe con il sogno di diventare il Re dei Pirati.

Anche per un desiderio tanto ambizioso, che per un ragazzo che è il simbolo vincente di un genere shonen, Rufy è una figura molto amata nella sua fanbase, che ha più volte ripagato i suoi sforzi con omaggi e dediche, che a conti fatti lo hanno già reso un re. L'ultima illustrazione dedicata al franchise, dunque, è firmata wafalo, già autore del disegno del protagonista nella forma Tank Man, che ha arricchito il bagaglio di doni con una propria interpretazione del Gear 2. Tuttavia, l'artista, non manca di aggiungere il suo particolare stile al disegno, aggiungendo un tratto più sporco a dei colori carboncino, che trasformano il volto furioso di Rufy in un vera e propria rabbia spaventosa.

L'opera è stata molto apprezzata, ricevendo in breve tempo centinaia di commenti positivi da parte dei fan che hanno apprezzato la resa quasi "horror" del nostro protagonista, come se fosse trasformato in un antieroe. Ne approfittiamo per ricordarvi, infine, che l'anime di ONE PIECE ha da poco mostrato i costumi per l'arco di Wano, saga attualmente ancora in corso nella controparte cartacea. E a proposito del nostro capitano, non potete perdervi il nostro articolo sull'evoluzione dei poteri di Rufy fino a oggi, un bel ripasso al corso attuale degli eventi.

E voi, cosa ne pensate dell'illustrazione di wafalo?