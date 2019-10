ONE PIECE: l'episodio 907 sarà dedicato allo speciale Romance Dawn

ONE PIECE è nel bel mezzo di una delle saghe potenzialmente più longeve dell'intera avventura finora raccontata dal maestro Eiichiro Oda. Tuttavia nella prossima puntata, la 907, vedremo il prototipo one-shot su cui Oda ha lavorato, prima di riscrivere l'inizio di ONE PIECE: Romance Dawn.

L'utente @ScothcInformer ha condiviso sul suo profilo Twitter la preview dell'episodio che andrà in onda la prossima domenica. Dalle immagini che potete trovare in calce alla notizia si capisce che verranno ripercorsi alcuni momenti fondamentali dell'infanzia e dell'adolescenza di Luffy, e la sua crescita al fianco del nonno, Monkey D. Garp, viceammiraglio della Marina.

Si può notare come Luffy, senza alcuna cicatrice sotto l'occhio sinistro, giochi con una corona, sognando naturalmente di diventare il Re dei Pirati, mentre una scena particolarmente sorprendente è quella in cui Garp estrae da un piccolo forziere quello che sembra essere in tutto e per tutto il frutto Gom Gom, che nel progetto finale invece apparterrà a Shanks. Scopriremo quindi come Luffy sia stato conquistato dall'ambizione di solcare i mari in cerca del tesoro di Gol D. Roger e se i suoi legami famigliari lo abbiano in qualche modo spronato nel farlo.

Ricordiamo inoltre che il manga è attualmente al capitolo 958, caratterizzato da un flashback su Gol D. Roger, dove è da poco cominciato il terzo atto dell'arco narrativo del Paese di Wa, mentre l'anime ha mostrato di recente lo scontro tra Luffy e Holdem.