ONE PIECE, lo spettacolare attacco combinato di Luffy e X-Drake in questo video

Ora che Toei Animation e Shueisha hanno festeggiato il monumentale traguardo dei 1000 episodi di ONE PIECE, è tempo per l'anime di guardare al futuro: è guerra aperta su Onigashima.

Dopo che i Cappello di Paglia si sono riuniti insieme in mezzo al campo di battaglia nell'episodio precedente, l'equipaggio tornerà a dividersi ancora una volta mentre si preparano alle loro rispettive battaglie contro le forze dell'imperatore Kaido. Fortunatamente, Luffy sembra all'altezza della sfida.

Luffy ha mostrato alcune grandi prove di forza durante la sua corsa attraverso Onigashima finora, ormai sembra che non stia più trattenendo nulla. Non è che prima si stesse nascondendo, ma ora che ogni peso è stato levato dalle sue spalle, può finalmente andare fino in fondo con l'intera gamma delle sue abilità.

L'esempio più grande è arrivato nell'ultimo episodio, quando ha Luffy abbattuto uno dei Numbers, un gigante dalle dimensioni bestiali che l'intero equipaggio, una volta, avrebbe potuto abbattere solo unendo tutte le forze. Ora è bastato un singolo colpo del Gear Fourth: Bounce Man ben piazzato e soprattutto ben animato di Luffy.

L'episodio 1001 dell'anime dà ufficialmente il via alla guerra, e naturalmente Luffy fa la prima mossa mentre cerca di raggiungere il tetto della Cupola del Teschio. Prima attacca uno dei giganti Numbers, ripensando a come tutti i mugiwara hanno dovuto lavorare assieme per sconfiggere Oars durante l'arco di Thriller Bark. Ridendo proprio del fatto che una volta c'era voluto l'intero equipaggio.

Questa volta era pienamente fiducioso di poter gestire un mostro di queste dimensioni e potenza completamente da solo. Dopo essere stato lanciato dal gigante, Luffy si trasforma nella sua forma Gear Fourth Bounce Man e infligge un potente colpo che abbatte il gigante in un solo colpo. Potete vedere il video in clace alla notizia.

Allo stesso tempo, X-Drake interviene nella sua forma ibrida e mette fuori gioco un gigante proprio accanto a quello abbattuto da Luffy, così finisce per risultare uno spettacolare colpo combinato delle due supernove. Cosa ne pensate di quest'ultimo momento Gear Fourth di Luffy? Trovate il video più sopra.

Vi ricordiamo che potete leggere i capitoli di ONE PIECE su Manga Plus. Siete eccitati di vedere il resto della guerra scoppiare nei prossimi episodi? Fateci sapere tutti i vostri pensieri nei commenti.