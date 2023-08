ONE PIECE: uno spettacolare live action fanmade con Gear 5, Zoro e Kaido, ecco il video

Di fan di ONE PIECE sparsi per il mondo sono tanti. Molti seguono l'anime o il manga e danno la propria opinione settimanalmente, discutendo gli ultimi eventi accaduti nei capitoli pubblicati su Manga Plus o riguardo gli episodi caricati su Crunchyroll. Altri invece preferiscono omaggiare la serie di Eiichiro Oda producendo contenuti.

Ci sono tante fan art dedicate a ONE PIECE e ai suoi personaggi, che talvolta raccontano storie what if oppure varianti dei protagonisti. C'è chi cerca sempre di osare, grazie all'utilizzo di tecniche d'avanguardia, come le AI. Jams0 ha pubblicato su Tik Tok un video che presenta ONE PIECE versione live action con alcune scene, di pochi secondi, davvero iconiche.

Si parte nel video di 1:10 con il Gear Fifth di Rufy: il pirata col cappello di paglia diventa una persona in carne e ossa e completamente bianca, mentre affronta un gigantesco Kaido in forma ibrida. In un secondo, afferra un fulmine e attacca il suo nemico, ma poco dopo il video cambia passando a Zoro, che affronta l'imperatore con le tre spade sfoderate. Ancora, la scena cambia e riporta molto più indietro nel tempo, alla storica saga di Enies Lobby, con Rufy che utilizza per la prima volta il Gear Second, con l'iconica posa in cui appoggia il pugno a terra per aumentare il flusso sanguigno.

C'è spazio, nei secondi successivi, anche per personaggi di alto calibro di ONE PIECE come Shanks il Rosso, l'imperatore Edward Newgate detto Barbabianca, il fortissimo spadaccino Drakul Mihawk e il pirata pugno di fuoco Portgas D. Ace. Tante scene che rendono questi personaggi davvero vivi, come se fossero stati interpretati da attori veri. Vi è piaciuta questa realizzazione?