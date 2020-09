ONE PIECE: lo spettacolare scontro tra Sanji e X Drake infiamma l'ultimo episodio

L'arco narrativo ambientato nel Paese di Wa sta portando a numerosi cambiamenti nell'universo di ONE PIECE , basti pensare al flashback dedicato a Kozuki Oden, che ci ha svelato importanti aneddoti riguardanti la ciurma di Gol D. Roger, e anche al Reverie che ha anticipato l'arrivo dei Mugiwara a Wanokuni portando devastanti cambiamenti nel mondo.

Se il manga si avvicina sempre di più agli scontri finali che determineranno appunto la conclusione dell'attuale saga, l'anime si trova ancora piuttosto indietro. Mentre il loro capitano si trova rinchiuso in prigione, i membri della ciurma di Cappello di Paglia si trovano in zone differenti del Paese di Wa, coinvolti tutti in diversi scontri che li vedono impegnati in prima persona.

Tuttavia nello scorso episodio abbiamo assistito al fortuito e simpatico incontro tra Zoro e Sanji. Mentre lo spadaccino affronta il samurai Denjiro, Vinsmoke si trova contro X Drake, una battaglia che ha colpito non poco gli spettatori. Come potete infatti vedere nel post in calce, lo scontro tra Sanji e X Drake è stato realizzato con animazioni a dir poco spettacolari, dove si percepisce l'incredibile lavoro fatto da Kojima Takashi, caratterizzato da una fluidità e una resa del dettaglio impressionanti.

Ricordiamo che Katakuri è diventato una ragazza nello splendido artwork di un fan, e vi lasciamo all'ultima illustrazione di Oda dedicata a Brook, realizzata per il countdown che ci porterà al capitolo 1000.