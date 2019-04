ONE PIECE: uno spettacolare trailer dell'anime preannuncia l'arco di Wano

La storia di ONE PIECE è ancora in svolgimento e, nonostante il manga di Eiichiro Oda stia già narrando la storia del paese dei samurai da alcuni mesi, per l'anime non si è ancora giunti a quel punto. Infatti da poco è cominciato l'arco narrativo del Reverie, con vecchi personaggi che hanno fatto il loro ritorno e nuovi appena introdotti.

Tuttavia, a sorpresa, la Toei Animation ha creato un nuovo stupendo trailer dedicato a ONE PIECE e pubblicato oggi sul canale Youtube. Come sapete, quest'anno ricorre il ventesimo anniversario dalla prima messa in onda dell'anime che sarà celebrata anche da un film in arrivo in estate, ONE PIECE: Stampede. Intanto però l'anime entrerà in quello che, a detta di Oda, sarà una delle saghe più importanti della serie: Wano.

Era già stato annunciato in precedenza che Wano sarebbe arrivato in TV a luglio, ma la Toei ha voluto rimarcare la cosa con un trailer che ha ripercorso i venti anni di storia di Monkey D. Rufy e della sua ciurma. Sul finire del trailer vediamo inoltre le prime scene animate provenienti dal prossimo arco narrativo, dove Rufy affronta, in tipiche vesti da samurai, una schiera di nemici sottoposti di Kaido.

Indubbiamente Wano sarà uno degli archi più attesi e che vedrà nuovamente la ciurma di Cappello di Paglia affrontare un imperatore e scatenare una delle più grosse ribellioni mai viste nel mondo piratesco. Il trailer ci conferma che la Toei è pronta all'epico scontro.