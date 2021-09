ONE PIECE: uno spettacolare Zoro nella statua di Burning Wind e Ventus Studios

Mentre nell'anime e nel manga di ONE PIECE prosegue la guerra di Onigashima, con scontri e battaglie memorabili e di un'importanza fondamentale per il seguito dell'opera di Eiichiro Oda, lo spadaccino dei Mugiwara Roronoa Zoro ha ricevuto un'incredibile statua da collezione, nata dalla collaborazione tra due studi.

In scala 1:6 il prodotto, che potete vedere nelle immagini riportate nel post in fondo alla pagina, si presenta con un'altezza di circa 50 centimetri e un peso complessivo di 15 chilogrammi. Interamente realizzata in resina, la statua presenta Zoro mentre sfoggia una delle sue tecniche a tre spade, circondato da due oni del folclore giapponese, e un uomo, Shimotsuki Ryuma, possessore originale della leggendaria Shusui, da giovane, alle sue spalle

Tutti i modelli sono estremamente dettagliati, con caratteristiche di design ben definite e diverse, volte a rappresentare ciascuna delle tre katane utilizzate dal Mugiwara. Insieme alla statua, già preordinabile a circa 600 euro per riceverla nel corso di ottobre 2021, sarà contenuta un supporto per le spade. Cosa ne pensate di questo prezioso omaggio a Zoro? Fatecelo sapere nella sezione commenti.

Ricordiamo infine che Boa Hancock ha ricevuto un cosplay italiano, e vi lasciamo ai primi spoiler sul capitolo 1027 di ONE PIECE, in arrivo domenica 3 ottobre su Manga Plus.