ONE PIECE: ecco le spettacolari animazioni dell'episodio 906

Ancora una volta i fan di ONE PIECE sono rimasti sorpresi dalle animazioni create da Takashi Kojima. Mentre il manga è attualmente al capitolo 958, con l'inizio del terzo atto dell'arco narrativo del Paese di Wa, è stato da poco pubblicato l'episodio 906, nel quale è stata mostrata una scena spettacolare.

L'utente @ScotchInformer ha condiviso sulla sua pagina Twitter un video di 12 secondi estratto dall'ultima puntata di ONE PIECE, in cui vediamo il compianto Portuguese D. Ace sfoderare le abilità del suo frutto Foco Foco, per difendere la piccola O-Tama. All'arrivo di Luffy sull'isola abbiamo scoperto che la giovane ragazza era in attesa del ritorno di Ace, quindi i due personaggi sono in qualche modo legati. Potete trovare il post in fondo alla pagina.

La scena precedente vedeva Luffy intento a voler mettere al sicuro la piccola Tama. Tramite un flashback, lei ricorda un momento particolarmente importante in cui il figlio di Gol D. Roger l'avrebbe difesa con un attacco molto simile a quello sferrato dal capitano dei Mugiwara, che abbiamo potuto ammirare qualche episodio fa, il Red Hawk, durante lo scontro con Holdem, uno dei pirati delle cento bestie, la ciurma guidata dall'imperatore Kaido, principale antagonista della saga attuale.