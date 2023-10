ONE PIECE: la spiegazione del potere di Saturn, di cosa si tratta?

Con Haki, Rokushiki, innesti cibernetici e tanto altro ancora, di poteri in ONE PIECE ce ne sono a iosa. Ogni personaggio può sfoggiare qualche abilità particolare senza destare troppo scalpore. Tuttavia, i poteri più bizzarri e particolari derivano certamente dai misteriosi Frutti del Diavolo, che siano essi paramisha, zoo zoo o rogia.

Sicuramente i Frutti del Diavolo paramisha forti hanno degli effetti speciali, ma non vanno sottovalutati i frutti delle altre tipologie. In particolar modo, bisogna fare attenzione agli Zoo Zoo derivanti da creature mitologiche o antiche. E in ONE PIECE adesso è al centro un Frutto del Diavolo speciale posseduto da Saturn. Non si sa ancora quale sia l'origine ufficiale di questo animale, ma tutto porta verso l'ushi-oni, un particolare yokai malvagio giapponese detto anche gyuki e che è stato spesso di ispirazione per tanti anime e manga.

Qual è il potere che usa Jaygarcia Saturn in ONE PIECE? Con gli spoiler del capitolo 1095, è chiarissimo che lo sguardo dell'astro di saggezza ha delle capacità speciali. Infatti, nel capitolo 1094 la testa di un marine è saltata via, mentre nelle pagine leakate in anticipo sono stati Sanji e Bonney a subirne i poteri: pur non morendo, hanno ricevuto un colpo alla testa che ha fatto fuoriuscire sangue dal naso a fiotti, tramortendoli.

Non è un caso: si dice infatti che l'ushi-oni sia dotato di uno sguardo letale. Pertanto, il potere di Saturn deriverebbe proprio dalla capacità leggendaria di questa creatura di fare danno con gli occhi. Ovviamente, nel mondo di ONE PIECE, questo effetto si riduce a seconda della forza del personaggio su cui viene applicato, come si è visto negli spoiler di ONE PIECE 1095.